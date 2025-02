Staalsector EU: Amerikaanse exportmarkt niet te vervangen

BRUSSEL (ANP) - De Europese staalindustrie kan het wegvallen van de Amerikaanse afzetmarkt niet opvangen door meer staal naar andere landen te exporteren, stelt de Europese brancheorganisatie Eurofer. President Donald Trump van de Verenigde Staten kondigde deze week importheffingen van 25 procent aan op al het buitenlandse staal dat zijn land binnenkomt. Na de invoering van staalheffingen tijdens de eerste termijn van Trump kreeg de EU nog een uitzonderingspositie, maar deze week zei hij alle landen een heffing te willen opleggen.

Volgens Eurofer ging vorig jaar 16 procent van alle staal die de EU exporteert naar de VS. Daarmee is het land de op een na belangrijkste exportmarkt voor staal uit de EU, na het Verenigd Koninkrijk. "Het verlies van een aanzienlijk deel van die export kan niet worden gecompenseerd in andere markten", schrijft de organisatie, die later met nog een reactie op de staalheffingen van Trump komt.

Eurofer pleit in Brussel voor een aanscherping van een maatregel die de Europese staalindustrie moet beschermen tegen de effecten van de eerdere Amerikaanse staalheffingen. Het gaat om heffingen die gaan gelden als de hoeveelheid geïmporteerd staal boven een bepaalde hoeveelheid uitkomt. Dat moest voorkomen dat buitenlands staal dat niet meer naar de VS gaat de Europese markt overspoelt. Volgens Eurofer is die maatregel de afgelopen zes jaar steeds minder effectief geworden omdat het maximum aan onbelaste staalimporten is verhoogd.