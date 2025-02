Bierverkoop in Nederland daalt in 2024 door hogere accijns

DEN HAAG (ANP) - De bierverkoop in Nederland is vorig jaar met 3,4 procent gedaald ten opzichte van 2023, meldt Stichting Dranken Nederland op basis van de cijfers van Nederlandse brouwers. Vooral de forse verhogingen van de bieraccijns en de verbruiksbelasting per 1 januari 2024 hakten er volgens de stichting stevig in. Daardoor daalde vorig jaar zowel de verkoop van alcoholhoudend als alcoholvrij bier.

In 2024 had de biermarkt te maken met aanhoudend hoge kosten voor grondstoffen, energie, logistiek en verpakkingen, een matig consumentenklimaat en grillige weersomstandigheden. Daarbovenop kwam de forse verhoging van de bieraccijns met ruim 8 procent en de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrij bier met bijna 200 procent.

De verkoop van het totale segment alcoholvrij bier daalde met 2,7 procent, na jaren van stevige groei. Binnen dit segment daalde de verkoop van alcoholvrije pils met 6 procent. Omdat juist alcoholvrije pils in het kader van preventie een belangrijke rol speelt, is dit volgens de stichting geen goede ontwikkeling.