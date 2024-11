Staat voor de rechter om coronaschade zzp'ers in cultuursector

DEN HAAG (ANP) - De Kunstenbond en de Staat staan woensdag tegenover elkaar in de rechtszaal, bij een zaak die draait om financiële schade die zzp'ers hebben geleden tijdens de coronacrisis. Volgens de vakbond zijn zelfstandigen in de cultuursector in coronatijd onevenredig hard geraakt. Zij werden door overheidsmaatregelen meer beperkt en hadden minder toegang tot compensatie dan andere werkenden, betoogt de Kunstenbond.

"Getroffen zzp'ers hebben hun spaargeld opgegeten en kampen soms nog steeds met belastingschulden", stellen de eisers. Zij willen erkenning voor de in hun ogen oneerlijke behandeling van culturele zzp'ers en eisen compensatie. De zitting vindt plaats in de rechtbank in Den Haag, zo'n twee jaar na de dagvaarding door de Kunstenbond en een aantal leden.

In de culturele en creatieve sector werken bovengemiddeld veel zzp'ers. Ook is de sector volgens de Kunstenbond het "langst en hardst" getroffen door beperkingen en sluitingen, zoals tijdens de lockdowns. De steungelden kwamen daarnaast niet (voldoende) terecht bij culturele zzp'ers, stelt de bond.

Een woordvoerster van de Kunstenbond hoopt dat als de zaak uitpakt in het voordeel van de zzp'ers, dat ook mogelijkheden schept voor andere zelfstandigen om succesvol vergelijkbare zaken te voeren. Vier zzp'ers die via belangenvereniging de Werkvereniging een zaak hadden aangespannen tegen de Staat om geleden financiële schade tijdens de coronapandemie, werden in januari niet in het gelijk gesteld door de rechter. De zelfstandigen, een fotograaf en muzikanten en acteurs, vonden dat ze ongelijk waren behandeld door de overheid vergeleken met mensen in loondienst, maar de rechter ging daar toen niet in mee.