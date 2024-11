Kerken kleuren rood om aandacht te vragen voor christenvervolging

DEN BOSCH (ANP) - Vele tientallen kerken in Nederland worden woensdag rood verlicht in verband met de actiedag RedWednesday. Op die dag vraagt de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor het lot van onderdrukte christenen wereldwijd. In Nederland doen zo'n 165 kerken en kathedralen mee. De meeste deelnemende gebedshuizen worden rood verlicht, ook is er een deel dat voor de actie een lezing of heilige mis organiseert.

Kerk in Nood brengt geregeld een rapport uit over christenen die worden onderdrukt om hun geloof. In het recentste rapport, dat in oktober is uitgekomen, concludeerde de hulporganisatie dat christenen wereldwijd steeds meer worden geconfronteerd met geweld, discriminatie en mensenrechtenschendingen. In onder meer Nicaragua, Myanmar en Burkina Faso nam de vervolging toe, aldus Kerk in Nood.

In meer dan twintig landen doen kerken woensdag mee aan RedWednesday, zegt Kerk in Nood, vooral in Europa. Behalve in Nederland kleuren kerken en kathedralen rood in onder meer Ierland, Zwitserland en Duitsland.