Staking cabinepersoneel bij Canadese vliegmaatschappij WestJet

CALGARY (ANP/BLOOMBERG) - Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking in een geschil over lonen. WestJet is de op een na grootste vliegmaatschappij van Canada. Door de staking zijn honderden vluchten geschrapt.

Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de staking. De vakbond Canadian Union of Public Employees had eerder al gewaarschuwd dat er een staking aan zou komen omdat WestJet niet inging op de eisen. Daarop had WestJet al tientallen vluchten uit het schema gehaald. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond.

Door de actie zijn veel reizigers gestrand. De vakbond zegt bereid te zijn om weer met WestJet te gaan praten. De maatschappij zegt de actie te betreuren. Vorig jaar was er ook een staking van cabinepersoneel bij Air Canada om vergelijkbare redenen.