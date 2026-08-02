Politie vermoedt verband tussen vijf explosies Assen

ASSEN (ANP) - De politie vermoedt dat er een verband bestaat tussen vijf recente explosies bij woningen in Assen. Bij de incidenten raakte niemand gewond.

De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 02.00 uur plaats aan de Kalverstraat in de Drentse stad. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingestraat, enkele kilometers verderop. De politie liet toen al weten dat de incidenten mogelijk met elkaar te maken hadden. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer twee explosies plaats. De politie besloot daarop extra te gaan surveilleren en ook werden op beide locaties camera's geplaatst.

Toch vond er in de nacht van zaterdag op zondag weer een explosie plaats bij de woning aan de Entingestraat. Dit keer niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.