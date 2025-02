Starters op woningmarkt lenen groter deel van aankoopbedrag huis

APELDOORN (ANP) - Starters op de woningmarkt leenden vorig jaar weer een groter deel van het bedrag dat ze neertellen voor een eigen huis. Dat komt doordat ouders hun kinderen niet langer belastingvrij geld kunnen schenken voor de aankoop van een huis, meldt het Kadaster.

Sinds begin 2023 maakte de regering stapsgewijs een einde aan de zogeheten jubelton, zoals de belastingvrije schenking voor het kopen van een huis werd genoemd. Het Kadaster ziet nu dat starters op de koopwoningmarkt in 2024 ongeveer 92 procent van het aankoopbedrag voor een huis financieren met een hypotheek. In de tweede helft van 2022 leenden koopstarters net geen 90 procent van het aankoopbedrag.

Huiseigenaren die doorstroomden naar een andere koopwoning hoeven juist minder te lenen. Dankzij de gestegen huizenprijzen weten ze hun huis vaak voor meer te verkopen dan de aankoopsom. Daardoor leenden ze in de tweede helft van 2024 net geen 79 procent van de aankoopprijs van hun huis. Vijf jaar eerder was dat nog bijna 91 procent.

Het Kadaster merkt op dat de gemiddelde hypotheeksom voor het kopen van een huis in de tweede helft van 2024 is gestegen tot 476.000 euro, wat 6 procent meer is dan een halfjaar eerder. Dat is het hoogste niveau sinds 2019. Er werden bijna een kwart meer hypotheken afgesloten dan in de eerste helft van vorig jaar.