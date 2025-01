Stedin na test thuisbatterij: minder belasting voor vol stroomnet

SEROOSKERKE (ANP) - Thuisbatterijen zorgen voor veel minder belasting van het stroomnet als ze worden gebruikt op piekmomenten. Dit melden netbeheerder Stedin en Fractal Energy, dat batterijen levert, na een proef bij twintig huishoudens in het Zeeuwse dorp Serooskerke. Op veel plekken in Nederland is het stroomnet vol en als in een bepaalde regio veel stroom wordt geleverd op momenten dat er ook veel wordt verbruikt, kan het net overbelast raken.

Tijdens de proef werden de batterijen opgeladen op het moment van de dag waarop de meeste zonne-energie werd teruggeleverd aan het net. Op momenten dat het energieverbruik naar verwachting een piek zou bereiken werd juist stroom uit de batterijen gehaald. Dit zorgde ervoor dat de pieken in de teruglevering gemiddeld met een achtste afnamen en de consumptiepieken van energie met gemiddeld een vijfde, aldus Stedin en Fractal Energy.

Ook werd een digitale test uitgevoerd waarbij de bedrijven keken wat er gebeurt als 140 huishoudens een thuisbatterij op deze manier zouden gebruiken. Daaruit komt volgens Stedin en Fractal Energy naar voren dat de pieken nog kleiner worden. Terugleverpieken zijn dan ruim de helft kleiner en afnamepieken zullen dan bijna zijn verdwenen. Daarbij benadrukken de bedrijven dat deze test in de zomer is uitgevoerd, waardoor de pieken in de teruglevering vaak hoog waren en de afnamepieken laag. De piekmomenten zijn volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vaak tussen 06.00 uur en 09.00 uur en tussen 16.00 en 20.00 uur.

Batterijen die geen rekening houden met piekmomenten kunnen de problemen op het stroomnet juist erger maken, stellen Stedin en Fractal Energy. Daarom pleiten ze voor betere regelgeving voor thuisbatterijen en om ze alleen toe te laten op het net als ze piekmomenten verminderen.