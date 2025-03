Steeds grotere kloof tussen Randstad en regio's op kantorenmarkt

UTRECHT (ANP) - De kloof op de kantorenmarkt tussen de vijf grootste steden en de rest van Nederland wordt steeds groter, meldt makelaarsorganisatie NVM Business. In de Randstad zijn de vraag naar en het aanbod van duurzame panden op goed bereikbare locaties vorig jaar gestegen. Maar in de rest van het land stonden steeds meer kantoorruimtes leeg en raken ze verouderd.

In 2024 werd in totaal ruim 1,2 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte verhuurd of verkocht, aldus NVM Business. Dat is 1,5 procent meer dan in 2023 en iets meer dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Het aantal transacties is toegenomen naar 1423 deals, 5 procent meer dan in 2023. NVM Business is de commerciële vastgoedtak van de Nederlandse Vereniging van Makelaars.

Vooral in de vijf grootste steden was de vraag naar kantoren hoog. Meer dan 40 procent werd vorig jaar in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven verkocht of verhuurd.

Mismatch

Het aanbod in Nederland is sinds lange tijd weer gestegen, met 4 procent. NVM Business ziet echter een mismatch tussen vraag en aanbod. Vooral duurzame en goed bereikbare kantoren zijn gewild, maar die zijn niet overal in Nederland beschikbaar. De vraag naar dit soort plekken stijgt naar verwachting de komende jaren verder en minder populaire locaties krijgen nog meer te maken met leegstand. De grote regeldruk en onzekere geopolitieke omstandigheden drukken daarnaast op de investeringen.

Het volle stroomnet maakte het vorig jaar moeilijker om ruimtes te verduurzamen en nieuwe kantoorpanden te bouwen, zegt bestuurslid Sven Bertens van NVM Business. "Het tekort aan capaciteit op het stroomnet zorgt voor problemen bij bijna alle nieuwbouwprojecten. Het is daarom belangrijk dat de overheid, samen met beleggers en projectontwikkelaars, kijkt hoe deze drempels kunnen worden weggenomen."