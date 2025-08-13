ECONOMIE
Twee keer zoveel zwemlocaties met slechte waterkwaliteit

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 7:06
anp130825040 1
DEN HAAG (ANP) - In 2025 zijn er, in vergelijking met een jaar eerder, twee keer zoveel plekken waar je op de kwaliteit van het zwemwater moet letten. Dit jaar kregen 280 locaties minstens één keer een veiligheidswaarschuwing. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode nog 142. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van Zwemwater.nl.
De kwaliteit van zwemwater kan verslechteren bij langdurig warm weer. Het gaat om plassen, meren of andere recreatiewateren waarin bijvoorbeeld blauwalg of te veel bacteriën zitten. Op 158 zwemlocaties bestaan momenteel gezondheidsrisico's door de waterkwaliteit, ongeveer 17 procent van het totaal. Eind juni was dat nog 10 procent. Op twee locaties is zwemmen zelfs verboden en op een aantal locaties wordt extra onderzoek gedaan.
Op bijna achthonderd andere plekken kunnen mensen wel veilig verkoeling zoeken bij het warme zomerweer.
