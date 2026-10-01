ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stellantis: geen sprake van verboden sjoemelsoftware in campers

Economie
door anp
anp011026139 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden sjoemelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De beschuldigingen zijn "ongegrond en niet onderbouwd", reageert het bedrijf op een aangekondigde rechtszaak door belangenorganisaties.
De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan tegen Stellantis om een schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. De zaak is aangespannen door Stichting Car Claim, met steun van de Consumentenbond, ConsumentenClaim en de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). Het gaat om campers met een Fiat-dieselmotor van Euro 5- of Euro 6-norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die onder normale rijomstandigheden de uitlaatgassen moeten reinigen.
Stellantis blijft van mening dat zijn dieselmotoren "op de relevante momenten aan alle geldende wet- en regelgeving en voorschriften voldeden en dat nog steeds doen", staat in een verklaring.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-557548277

Paulien Cornelisse (50) overleden

anp300926143 1

VVD wil proberen kleine spaarder te ontzien bij oplossing box 3

ierland verplicht gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten1684765720

Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt kankerrisico

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

In België zijn lokkortingen op energie vanaf 1 oktober verboden, in Nederland krijg je je korting vaak pas na een jaar

IMG_4906

Variabel contract bij Greenchoice? Je betaalt vanaf nu ruim €480 per jaar meer voor gas en stroom

313544013_m

Minder risico op val bij ouderen door slikken van deze vitamine

Loading