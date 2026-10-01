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Heinen verwacht grotere besparing na akkoord polder

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Financiënminister Eelco Heinen (VVD) verwacht dat werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord komen dat een grotere besparing oplevert dan het kabinet geraamd had. Volgens hem hebben de sociale partners aangegeven die belofte waar te kunnen maken. Dat zei de bewindsman tijdens de algemene financiële beschouwingen.
De miljardenbezuinigingen op uitkeringen zijn door het kabinet uit de boeken gehaald, om werkgevers en vakbonden de kans te geven om met een plan te komen. "Maar de lat ligt hoog", aldus Heinen. Volgens hem beseffen werkgevers en werknemers dat het "hele land" nu naar hen kijkt voor een sociaal akkoord.
Het geld dat nu niet wordt opgehaald bij de sociale zekerheid moet volgens het kabinet worden gevonden door besparingen bij andere ministeries, in afwachting van wat het sociale akkoord oplevert. Woensdag ontstond ophef, omdat vooral het onderwijsministerie hard wordt geraakt als een akkoord uitblijft of onvoldoende oplevert. Als de sociale partners zich aan hun belofte houden, gaat het volgens Heinen om een "non-discussie".
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