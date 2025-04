Stellantis sluit tijdelijk Canadese fabriek om Trumps heffingen

WINDSOR (ANP/AFP) - De Amerikaans-Europese autofabrikant Stellantis gaat zijn Chrysler-fabriek in de Canadese stad Windsor voor twee weken tijdelijk sluiten om de productie aan te passen aan de hoge importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.

"Het is een van de maatregelen die we onmiddellijk moeten nemen", zegt een woordvoerster van het concern, eigenaar van onder meer Jeep, Dodge en RAM. De fabriek, een van de drie die Stellantis in Canada heeft, produceert de Chrysler Pacifica-minivan en de elektrische Dodge Charger. De productiefaciliteit ligt net aan de overkant van de rivier van Detroit en biedt werk aan ongeveer 4000 mensen.

Autofabrikanten krijgen vanaf donderdag te maken met invoerheffingen van 25 procent op auto's en lichte vrachtwagens die de Verenigde Staten worden ingevoerd.