Sterke verkoop nieuwe Switch 2-console stuwt omzet Nintendo

KYOTO (ANP) - Nintendo heeft het afgelopen kwartaal flink geprofiteerd van zijn nieuwste spelcomputer, de Switch 2. De console ging begin juni in de verkoop en werd die maand al ongeveer 5,8 miljoen keer verkocht. Hierdoor verdubbelde Nintendo de omzet over de maanden april tot en met juni ruim.

Nintendo verkocht in de eerste vier dagen na de lancering al 3,5 miljoen Switch 2's. Dat was volgens Nintendo het hoogste aantal ooit in vergelijking met eerdere spelcomputers van het gameconcern, zoals de GameCube en de Wii. Daarnaast verkocht Nintendo ruim 8,6 miljoen games voor de nieuwe spelcomputer. Het gros daarvan was het racespel Mario Kart World, dat ook in een bundel met de Switch 2 werd verkocht.

De omzet van Nintendo over het afgelopen kwartaal kwam uit op ruim 572 miljard yen, omgerekend meer dan 3,3 miljard euro. Dat is 132 procent meer dan over dezelfde periode een jaar eerder. Daarvan bleef een bedrijfswinst over van bijna 57 miljard yen over.