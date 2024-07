Stroom resultaten en rentebesluit centraal in nieuwe beursweek

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers maken zich op voor een nieuwe beursweek vol bedrijfsresultaten. Onder meer bierbrouwer Heineken en zorgtechnologiebedrijf Philips presenteren hun kwartaalresultaten, evenals techgiganten Microsoft, Amazon en Apple. Verder komt de Amerikaanse Federal Reserve met een nieuw rentebesluit.

Heineken en Philips geven de aftrap maandagochtend voor de opening van de beurs. Beleggers zijn onder meer benieuwd naar de bierverkopen van Heineken in het afgelopen kwartaal. In de eerste drie maanden van het jaar verkocht de brouwer bijna 5 procent meer bier dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook wordt gekeken naar de effecten van prijsverhogingen op de omzet. Heineken was in april terughoudend over de verwachtingen voor de rest van dit jaar. "Ondanks de solide start van het jaar kunnen we de gerapporteerde omzetgroei niet extrapoleren naar de rest van het jaar", zei het bedrijf toen.

Bij Philips zijn beleggers benieuwd naar nieuws over de slaapapneu-affaire. Eind april schikte het concern voor 1,1 miljard dollar aan claims in verband met deze affaire. Het geld is bedoeld voor Amerikaanse patiënten die zeggen letselschade te hebben gekregen door Philips' apparaten tegen slaapapneu. Ook is het geld bedoeld voor Amerikanen die nu nog geen gezondheidsschade merken, maar vrezen dat dit in de toekomst wel het geval kan zijn. Met de schikking laat Philips de grootste rechtszaken in de affaire achter zich, zei topman Roy Jakobs toen. Experts denken echter dat de zaak nog lang niet voorbij is.

Federal Reserve

Dinsdag is het de beurt aan voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich gevolgd op woensdag door Just Eat, moeder van Thuisbezorgd.nl. Later in de week publiceren onder meer bankconcern ING, energiebedrijf Shell en het Amerikaanse techconcern Apple hun resultaten.

Op macro-economisch vlak staat deze week het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op het programma. Naar verwachting houdt de Fed de rente nog ongewijzigd. Beleggers hopen dat de inflatie inmiddels voldoende is afgekoeld en de centrale bank in september kan beginnen met het verlagen van de rente.

Op het Damrak herstelde de AEX-index vrijdag 0,9 procent en kwam op 906,64 punten. Donderdag sloot de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam voor het eerst sinds 8 mei onder de 900 punten door flinke verliezen in de chipsector. Op weekbasis verloor de AEX een fractie.