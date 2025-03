Studie: deel platformwerkers kwetsbaar, AI kan werk overnemen

DEN HAAG (ANP) - Een deel van de platformwerkers in Nederland bevindt zich in een kwetsbare situatie. In sommige gevallen kan kunstmatige intelligentie (AI) straks hun werk overnemen, waarschuwen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en TNO in een nieuw rapport.

Volgens de instituten voeren sommige van deze bezorgers van eten of pakketten, vertalers en loodgieters die hun diensten via digitale platforms aanbieden, relatief eenvoudig werk uit. "Als er geen speciale vaardigheden of kennis nodig zijn, kunnen deze mensen makkelijk vervangen worden."

In de studie wordt gewezen op de stormachtige groei van AI. Enerzijds maakt deze technologie het organiseren van platformwerk makkelijker. Maar AI kan ook werk verdringen. Een voorbeeld hiervan is het werk van vertalers en tekstschrijvers dat door de toepassing van AI, zoals ChatGPT, dreigt te worden overgenomen.

Laag tarief en hoge tijdsdruk

In nieuwe regels, migratie, arbeidsmarktkrapte en globalisering herkennen de onderzoekers eveneens zowel kansen als risico's. Ze stellen dat een deel van de platformwerkers zich redt. Maar een ander deel is erg afhankelijk van hun huidige werkzaamheden. Ook werken ze regelmatig voor een laag tarief of maken ze lange dagen en werken ze onder hoge tijdsdruk, komt naar voren uit het onderzoek dat is gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op de studie valt nog wel een en ander af te dingen, erkennen de onderzoekers zelf ook. Zo durven ze niet in te schatten hoe groot de problemen precies zijn. Voor dit onderzoek was het volgens de instituten ook nog niet haalbaar om bevindingen van de doelgroep platformwerkers zelf mee te nemen. Aanbevelingen in het rapport zijn daarom dat er meer gegevens moeten worden verzameld en meer contact met platformwerkers zelf nodig is.