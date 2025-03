ECB verlaagt opnieuw groeiverwachtingen economie eurozone

De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt opnieuw zijn groeiramingen voor de economie van de eurozone voor dit jaar en volgend jaar. Volgens de centrale bank zou de economie dit jaar nu met 0,9 procent moeten groeien. Hier werd in december nog een plus van 1,1 procent voorspeld. Voor volgend jaar wordt nu gerekend op een groei van 1,2 procent, van een eerder voorspelde 1,4 procent.

Die prognoses werden in december ook al neerwaarts bijgesteld. De ECB zegt dat de tragere groei samenhangt met zwakte bij de export en investeringen, mede door grote onzekerheid over de handel. Zo zorgen de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump voor onrust, met zorgen over een wereldwijde handelsoorlog.

De ECB voorziet verder een inflatie van gemiddeld 2,3 procent in 2025, wat iets hoger is dan eerder verwacht als gevolg van hogere energieprijzen. In 2026 stijgen de prijzen volgens de centrale bank gemiddeld 1,9 procent. De ECB heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent. In februari kwam de inflatie in het eurogebied volgens een voorlopige schatting van statistiekbureau Eurostat uit op 2,4 procent.