Subsidie verduurzamen huis aanvragen kan pas later door storing

DEN HAAG (ANP) - Mensen kunnen donderdagochtend nog geen subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun huis of bedrijf. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht dat het pas rond 12.00 uur mogelijk is om de regeling, de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), weer aan te vragen. Dat kan in de ochtend nog niet door een technisch probleem met het aanvraagsysteem, meldt een woordvoerster.

De RVO werkt momenteel aan het oplossen van het probleem, aldus de zegsvrouw. In totaal is dit jaar 555 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling. De ISDE loopt door tot 2030 en elk jaar komt nieuw budget beschikbaar.

Met de ISDE kunnen huiseigenaren en ondernemers een deel van hun verduurzamingskosten vergoed krijgen, onder meer voor het isoleren van hun huis, het installeren van een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. Hoeveel geld mensen vergoed kunnen krijgen verschilt per maatregel. Zo kunnen huishoudens tot 3417 euro krijgen voor de installatie van een zonneboiler. Ondernemers kunnen met de subsidieregeling geld krijgen voor een warmtepomp, een zonneboiler of een kleinschalige windturbine.