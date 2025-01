Recordaantal autobranden met jaarwisseling, meeste in Rotterdam

Tijdens de afgelopen jaarwisseling woedden 270 autobranden. Dat zijn er 40 meer dan tijdens de jaarwisseling van 2023 op 2024, en het hoogste aantal sinds 2019. Dat blijkt uit meldingscijfers van de brandweer die zijn gepubliceerd door het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV).

De brandweer kreeg vrijwel overal in het land minstens één melding van een autobrand. In Rotterdam-Rijnmond was het met 42 keer het vaakst raak. Daarna volgen de provincie Utrecht (38), de regio Haaglanden (30), het gebied in en rondom Amsterdam (22) en Gelderland-Zuid (18), waar onder meer Nijmegen, Tiel en Zaltbommel onder vallen. Afgezet tegen het inwonertal moest de brandweer in de laatstgenoemde regio het vaakst optreden. Ook in de provincie Groningen en Zuid-Limburg was het aantal autobranden naar verhouding hoog.

In totaal moest de brandweer tijdens oud en nieuw ruim 4000 keer uitrukken. Dat is iets vaker dan tijdens de jaarwisseling ervoor. Deze cijfers zijn afkomstig van de meldkamers van de brandweer, en zijn geteld van 31 december 00.00 uur tot 1 januari 08.00 uur. Cijfers die door de afzonderlijke veiligheidsregio's worden bekendgemaakt kunnen door een andere telmethode of meetperiode afwijken van deze cijfers.