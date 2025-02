Suezkanaal verwacht dit jaar volledig herstel scheepsverkeer

CAÏRO (ANP/BLOOMBERG) - Het scheepvaartverkeer door het Suezkanaal zal in de loop van dit jaar weer volledig herstellen van de flinke krimp die is ontstaan door de onrust in het Midden-Oosten. Dat heeft voorzitter Osama Rabie van de Suez Canal Authority (SCA) gezegd.

Veel schepen mijden de belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op schepen in de Rode Zee. Maar nu er een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas in de Gazastrook hebben de Houthi's gezegd geen westerse schepen meer te zullen aanvallen. Dat zal volgens Rabie voor herstel zorgen, hoewel grote rederijen als het Deense Maersk nog steeds omvaren via zuidelijk Afrika.

Rabie zei op Egyptische televisie verder dat er nu hooguit 32 schepen per dag door het kanaal varen. Voor de oorlog in de Gazastrook waren dat er nog 75. Er varen ook nog geen supertankers via de waterweg, aldus de voorzitter.

Door het omvaren van veel schepen zijn ook de inkomsten uit het kanaal voor de Egyptische overheid hard gedaald. Volgens Rabie zijn die in dit lopende boekjaar met 60 procent gekelderd, waardoor het kanaal een miljardenverlies zal lijden.