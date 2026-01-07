Supermarkten: bevoorrading snel weer op orde

DEN HAAG (ANP) - Supermarktketens Jumbo en Albert Heijn verwachten in de loop van de dag en donderdag de bevoorrading van hun supermarkten weer op orde te hebben. In verscheidene filialen zijn schappen leeg. Door het winterse weer is vooral de levering van de versproducten verhinderd, zoals groenten en fruit.

In bijvoorbeeld de Albert Heijn aan de Parkweg in Voorburg en aan de Harriet Freezerstraat in Amsterdam waren de versschappen veelal leeg. De winkel in Voorburg gaf aan dat de schappen leger dan gewenst waren "in verband met de weersomstandigheden".

Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat dit beeld op "sommige plekken" klopt. Volgens haar staat de levering voor woensdag "er goed voor". In de ochtend zijn veel leveringen hervat en in de loop van de dag worden de schappen gevuld.

Ook Jumbo verwacht de versschappen snel weer te vullen, maar geeft aan dat er "voor sommige producten nog wat leveringsuitdagingen zijn doordat producten vertraagd worden aangeleverd".