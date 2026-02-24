Wat zegt de wetenschap over seks en slaap?

In een dagboekstudie van de Rijksuniversiteit Groningen bleek dat alleen seks met een partner én een orgasme de inslaaptijd verkort en de ervaren slaapkwaliteit verbetert. Masturbatie of seks zonder orgasme had geen aantoonbaar effect op hoe snel mensen in slaap vielen of hoe goed ze sliepen. Opvallend: er werden geen significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen als beiden een orgasme hadden. De vaak aangevoerde “mannenhormonen” na de vrijpartij blijken dus geen uniek mannelijk slaapmiddel te zijn.

De rol van de orgasmekloof

Waar wél een verschil zit, is in wie dat orgasme daadwerkelijk haalt. In heteroseksuele seks bereiken mannen gemiddeld veel vaker een orgasme dan vrouwen, zo benadrukken de Groningse onderzoekers. Daardoor ervaren zij vaker de hormonale ontspanning die slaperigheid in de hand werkt: een mix van onder meer oxytocine, prolactine, serotonine en endorfines die stress verlaagt, bloeddruk doet dalen en het lichaam in een herstelstand zet. De mythe dat mannen nu eenmaal slaperiger zijn na seks, wordt zo vooral gevoed door ongelijkheid in plezier – niet door de biologie.

Wat zegt het 'dagboekonderzoek'?' In het RUG-dagboekonderzoek vulden 256 deelnemers twee weken lang elke ochtend in wat voor seks ze de dag ervoor hadden en hoe ze sliepen. Alleen partnerseks met orgasme hing samen met sneller inslapen en betere subjectieve slaapkwaliteit. Een marketinganalyse van Oura-ringgegevens vond dat dragers die seks hadden gehad 11,7 procent meer diepe slaap rapporteerden dan op nachten zonder seks, maar dat zijn zelfrapportages uit een commercieel databestand en geen onafhankelijk klinisch onderzoek.

Eerlijkheid in bed in plaats van biologie

Onderzoekers en seksuologen wijzen erop dat intimiteit en emotionele veiligheid minstens zo belangrijk zijn als het orgasme zelf. Seks die wederzijds, ontspannen en pijnvrij is, bevordert verbondenheid én slaap; seks waarbij vooral één partner “klaar” is, laat de ander juist vaker wakker en gefrustreerd achter. Dat schuift de discussie weg van “zo zijn mannen nu eenmaal” naar een ongemakkelijker maar constructiever punt: hoe eerlijk verdelen we het plezier in bed – en dus ook de voordelen voor onze nachtrust?