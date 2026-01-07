Tsjechië gaat toch door met verzamelen munitie voor Oekraïne

PRAAG (ANP/DPA) - Een belangrijk aankoopprogramma voor munitie voor Oekraïne gaat toch door. Tsjechië blijft ook onder de minder Oekraïnegezinde nieuwe regering de levering van artilleriegranaten coördineren, zegt premier Andrej Babiš.

Babiš had tijdens de verkiezingscampagne afgelopen herfst nog aangekondigd dat hij het project wilde stopzetten. Tsjechië zou er te veel geld aan kwijt zijn. Toen al wierpen tegenstanders tegen dat Tsjechië de inkoop en levering wel regelt, maar dat bondgenoten als Duitsland en Nederland betalen. "Het project gaat door en Tsjechië zal de rol van coördinator vervullen" maar niet meebetalen, aldus Babiš nu.

Tsjechië, dat zelf van oudsher een grote rol speelt in de munitie-industrie, zoekt sinds de zomer van 2024 wereldwijd naar de granaten waar Oekraïne om zit te springen. Die levert het, veelal op kosten van andere bondgenoten, door. De leveranciers blijven geheim. Zo kunnen ook landen meedoen die bevriend willen blijven met Rusland maar wel graag granaten verkopen.