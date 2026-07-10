Supermarktketen Lidl waarschuwt klanten na datalek

HUIZEN (ANP) - Onbekenden hebben toegang gekregen tot klantgegevens bij supermarktketen Lidl. Dat meldt het Duitse bedrijf aan getroffen klanten per e-mail. De supermarktketen wil niet zeggen hoeveel klanten er getroffen zijn. Wel meldt de discounter dat het de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte heeft gesteld.

De gestolen gegevens bevatten klantinformatie van klanten van de webshop, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en klantnummer. De supermarktketen meldt dat wachtwoorden, factuur- en afleveradressen, bankgegevens of andere betalingsinformatie uitdrukkelijk veilig zijn.

Een woordvoerder van de supermarktketen laat weten dat er op dit moment nog geen aanwijzingen zijn dat er misbruik is gemaakt van de gegevens.