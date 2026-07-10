Zverev verslaat Fery en bereikt voor het eerst Wimbledonfinale

LONDEN (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Duitser versloeg in de halve finale de sensatie van het toernooi Arthur Fery (23). De nummer 114 van de wereld was de eerste Britse wildcardhouder die de halve eindstrijd wist te bereiken, maar verloor met 6-7 (0) 2-6 4-6.

Zverev won vorige maand op Roland Garros zijn eerste grandslamtitel. Op Wimbledon kwam de huidige nummer 3 van de wereld in eerdere edities nooit verder dan de vierde ronde. Voor Fery komt een einde aan een ongekend toernooi. De Brit versloeg voor eigen publiek in Londen in de kwartfinale de Italiaan Flavio Cobolli en had vrijdag bij winst in de voetsporen kunnen treden van de Kroaat Goran Ivanišević. Die was in 2001 de laatste wildcardhouder die de finale bereikte, waarna hij het toernooi won.

In de finale treft Zverev zondag de Italiaanse titelverdediger Jannik Sinner of Novak Djokovic uit Servië.