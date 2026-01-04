'Superzondag' voor luchthaven Aruba: 78 vluchten gepland

ORANJESTAD (ANP) - De luchthaven van Aruba beleeft een "superzondag". Er worden naar verwachting meer dan 16.000 passagiers verwerkt. Naast de 68 aankomende en vertrekkende vluchten zijn er tien extra vluchten uit Amerika aangekondigd om passagiers te helpen die vast kwamen te zitten nadat zaterdag alle vluchten uit de VS waren geannuleerd, na de Amerikaanse aanval op Venezuela.

Passagiers wordt geadviseerd niet naar luchthaven Koningin Beatrix te komen zonder bevestigde vlucht. Voor passagiers die naar de Verenigde Staten reizen, is het inchecken beperkt tot drie uur vóór vertrek van het vliegtuig. De regering helpt de luchthaven via sociale media met het informeren van alle passagiers die willen vertrekken.

De drukte is een gevolg van het vakantieseizoen. Veel Amerikanen wilden oud en nieuw op het tropische eiland doorbrengen en gaan dit weekend weer naar huis. Daarbij kwam zaterdag de annulering van alle vluchten uit Amerika en Europa door de Amerikaanse aanval.