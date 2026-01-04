ECONOMIE
Zeker 30 doden bij aanval op dorp in Nigeria

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 18:52
ABUJA (ANP/DPA) - Zeker dertig mensen zijn omgekomen en een onbekend aantal inwoners is ontvoerd bij een aanval van gewapende mannen op een dorp in de noordwestelijke Nigeriaanse deelstaat Niger. Dat meldt de politie. De aanval vond plaats in de buurt van het gebied waar eind november ongeveer driehonderd kinderen werden ontvoerd uit een katholieke school.
Een woordvoerder van de politie zei dat de aanvallers zaterdagmiddag de markt in het dorp Demo in brand staken, winkels plunderden en voedsel stalen. Een veiligheidsteam is naar het gebied gestuurd en een zoektocht naar de ontvoerde personen is aan de gang. Veel ontvoeringen in de regio eindigen met de betaling van losgeld.
Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. De politie vermoedt dat leden van een criminele bende verantwoordelijk zijn. Nigeria wordt geteisterd door aanvallen van zowel militante groeperingen als criminele bendes, die zich vaak schuilhouden in bossen voordat ze dorpen en transportroutes aanvallen.
