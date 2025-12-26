Syrië begint met verwisselen bankbiljetten uit Assad-tijdperk

DAMASCUS (ANP/RTR/AFP) - Syrië begint op 1 januari met het verwisselen van oude bankbiljetten uit de tijd van het Assad-regime. Dat heeft de Syrische centrale bank aangekondigd. Op sommige van de huidige biljetten van het Syrische pond staan de afgezette dictator Bashar al-Assad en zijn vader Hafez, die decennialang over het land regeerden, zelf nog afgebeeld.

Het gaat tegelijk om een poging van de nieuwe regering in Damascus om de economie nieuw leven in te blazen na het vertrek van Assad in december vorig jaar. De nieuwe autoriteiten hadden eerder dit jaar al aangegeven dat ze de waarde van de biljetten willen veranderen, door twee nullen te verwijderen.

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 is de pond gekelderd. Waar aanvankelijk 50 pond in een Amerikaanse dollar pasten, zijn dat er nu meer dan 10.000. Daardoor zijn Syriërs gedwongen enorme stapels bankbiljetten mee te nemen, zelfs voor basisbehoeften zoals boodschappen. De centrale bank is van plan zes nieuwe coupures te drukken.