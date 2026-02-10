Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

Het is pas februari en toch zit Rusland financieel al flink in de problemen. Na één maand heeft het land bijna de helft van het begrotingstekort voor het héle jaar opgesoupeerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Russische ministerie van Financiën. Hoe kan dat?

De oorzaak is simpel: de inkomsten uit olie en gas zijn ingestort. In totaal kwam er in januari slechts 393 miljard roebel binnen uit olie- en gashandel, omgerekend zo’n 5,1 miljard dollar. Dat is meer dan 50 procent minder dan in januari 2025 en ook fors lager dan waar Moskou zelf op had gerekend. Tegelijkertijd daalden de totale belastinginkomsten met 11,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Het gevolg: een gigantisch gat in de begroting.

Om dat gat te dichten, greep Rusland meteen naar het Nationaal Welzijnsfonds – de financiële reserve die wordt aangesproken als het economisch tegenzit. En dat terwijl de overheid juist vooraf maatregelen had genomen om de staatskas te spekken. Er kwamen nieuwe belastingen en de btw ging voor meerdere producten omhoog. Dat leverde inderdaad meer geld op: 18,5 procent extra vergeleken met vorig jaar. Maar het blijkt bij lange na niet genoeg.

Enorm tekort

Alleen al in januari liep het begrotingstekort op tot 22,3 miljard dollar. Dat is bijna de helft van het tekort dat Rusland voor het hele jaar had begroot. Voor 2026 rekende het ministerie van Financiën op een tekort van 3.800 miljard roebel, omgerekend zo’n 49,4 miljard dollar. Dat bedrag lijkt nu al onhaalbaar. Ter vergelijking: in 2025 eindigde Rusland met een tekort van 5.700 miljard roebel, zo’n 74 miljard dollar.

Volgens een ingewijde die sprak met persbureau Reuters wordt de situatie nog nijpender. Het tekort zou dit jaar wel eens drie keer zo hoog kunnen uitvallen als gepland. Dat komt neer op 3,5 tot 4,4 procent van het bruto binnenlands product. Daarbij wordt uitgegaan van een daling van 18 procent in olie- en gasinkomsten. Een aanname die inmiddels nogal optimistisch oogt, gezien de halvering in januari.

Oorlogseconomie