ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

Politiek
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 10 februari 2026 om 9:18
ANP-545839551
Het is pas februari en toch zit Rusland financieel al flink in de problemen. Na één maand heeft het land bijna de helft van het begrotingstekort voor het héle jaar opgesoupeerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Russische ministerie van Financiën. Hoe kan dat?
De oorzaak is simpel: de inkomsten uit olie en gas zijn ingestort. In totaal kwam er in januari slechts 393 miljard roebel binnen uit olie- en gashandel, omgerekend zo’n 5,1 miljard dollar. Dat is meer dan 50 procent minder dan in januari 2025 en ook fors lager dan waar Moskou zelf op had gerekend. Tegelijkertijd daalden de totale belastinginkomsten met 11,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Het gevolg: een gigantisch gat in de begroting.
Om dat gat te dichten, greep Rusland meteen naar het Nationaal Welzijnsfonds – de financiële reserve die wordt aangesproken als het economisch tegenzit. En dat terwijl de overheid juist vooraf maatregelen had genomen om de staatskas te spekken. Er kwamen nieuwe belastingen en de btw ging voor meerdere producten omhoog. Dat leverde inderdaad meer geld op: 18,5 procent extra vergeleken met vorig jaar. Maar het blijkt bij lange na niet genoeg.
Enorm tekort
Alleen al in januari liep het begrotingstekort op tot 22,3 miljard dollar. Dat is bijna de helft van het tekort dat Rusland voor het hele jaar had begroot. Voor 2026 rekende het ministerie van Financiën op een tekort van 3.800 miljard roebel, omgerekend zo’n 49,4 miljard dollar. Dat bedrag lijkt nu al onhaalbaar. Ter vergelijking: in 2025 eindigde Rusland met een tekort van 5.700 miljard roebel, zo’n 74 miljard dollar.
Volgens een ingewijde die sprak met persbureau Reuters wordt de situatie nog nijpender. Het tekort zou dit jaar wel eens drie keer zo hoog kunnen uitvallen als gepland. Dat komt neer op 3,5 tot 4,4 procent van het bruto binnenlands product. Daarbij wordt uitgegaan van een daling van 18 procent in olie- en gasinkomsten. Een aanname die inmiddels nogal optimistisch oogt, gezien de halvering in januari.
Oorlogseconomie
“De begrotingssituatie verslechtert sterk. De inkomsten zullen lager zijn en de uitgaven hoger”, vertelt een bron aan Reuters. Volgens diezelfde bron zijn stevige bezuinigingen waarschijnlijk onvermijdelijk. Ondertussen blijft Rusland miljarden pompen in de oorlog tegen Oekraïne. De oorlogseconomie draait op volle toeren, maar de rekening daarvoor lijkt onbetaalbaar te worden.
Bron: BNR

Lees ook

De Russische elite wil een alternatief voor PoetinDe Russische elite wil een alternatief voor Poetin
Krachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlogKrachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlog
Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?
Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor EuropaAls Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

shutterstock_2688776491

Dit zijn de 7 problemen waar intelligente mensen nooit over zeuren

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

vanessen

Deze Deventenaar mag de puinhopen van Femke Wiersma gaan opruimen

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-550120335

Was Jeffrey Epstein een Mossad-spion? Nieuwe documenten wakkeren oude complottheorieën aan

Loading