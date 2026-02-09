Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

Er bestaat geen groter prijsverschil in het supermarktschap dan bij tandpasta. De goedkoopste tube kost 0,59 euro, de duurste loopt op tot bijna 10 euro. Dat is een factor zeventien. Maar is duurder ook beter? Volgens tandarts Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen, is het antwoord verrassend eenvoudig: nee – zolang er maar voldoende fluoride in zit, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

Het magische woord: fluoride

Herrebout vergeleek bijna twintig tubes uit supermarkten, Kruidvat en Action. Zijn conclusie: élke tandpasta die fluoride bevat, beschermt je tanden tegen gaatjes en werkt glazuurversterkend. Dat geldt net zo goed voor het huismerk van Aldi als voor de Oral-B Professional van 5,49 euro. De ideale hoeveelheid fluoride voor volwassenen is 1.450 tot 1.500 ppm. De KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) bevestigt dat fluoride het glazuur harder maakt en beginnende gaatjes kan herstellen.[

Let wel op: de Everyday-tandpasta van 0,59 euro bevatte slechts 1.040 ppm fluoride – te weinig voor volwassenen. Herrebout waarschuwt: "Het geld dat je uitspaart, ben je uiteindelijk kwijt aan de tandarts ."

Witte tanden en frisse adem? Vergeet het

Whitening-tandpasta verkoopt als warme broodjes, maar de tandarts is stellig: "Geen enkele patiënt kreeg er uiteindelijk wittere tanden door." Het grovere schuurproduct haalt hooguit wat meer aanslag weg. Je tanden wit houden doe je door tweemaal daags grondig poetsen – liefst elektrisch – en het vermijden van kleurstof via roken, curry of rode wijn.

Ook de belofte van langdurig frisse adem relativeert Herrebout. Zink in tandpasta kan bacteriën binden, maar zodra je eet of drinkt verdwijnt het effect. Wie echt een stinkende adem heeft door een onderliggende oorzaak, lost dat niet op met poetsen.

Waar je wél extra mag betalen

Bij gevoelige tanden kan een duurder merk als Sensodyne of Elmex wél zinvol zijn. Deze bevatten vaker tinfluoride of arginine, stoffen die helpen bij tandgevoeligheid. Goedkopere alternatieven bevatten die ingrediënten soms ook, maar vermoedelijk in lagere concentraties. Percentages worden helaas nooit op de tube vermeld.

De prijs van marketing

Termen als "klinisch bewezen" en "eerste keuze van tandartsen" zijn marketinginstrumenten waarvoor je meebetaalt. Een klinisch onderzoek kost geld, en dat wordt doorberekend – net als het tv-spotje en de premium plek in het rek. Een goedkoop huismerk met fluoride zou hetzelfde klinische bewijs kunnen leveren, maar mist simpelweg het budget.