ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zo help je je hond van verlatingsangst af

dieren
door Peter Janssen
woensdag, 13 augustus 2025 om 11:08
ANP-203056710
Het is hartverwarmend om te zien dat je hond helemaal opleeft zodra jij thuiskomt. Maar als weggaan ook betekent dat het dier luidkeels gaat blaffen en in totale razernij de inboedel te lijf gaat, dan vergaat je de lol al snel. Dierenarts Piet Hellemans legt uit waarom honden verlatingsangst krijgen en hoe je het stap voor stap kunt aanpakken.
Van nature leven honden in een groep. Alleen zijn voelt voor veel viervoeters onnatuurlijk en soms zelfs beangstigend. Vandaar al dat geblaf, gejank en het slopen van je meubels zodra je de deur uitgaat. Niet leuk voor de hond, maar ook niet voor jou of je buren.
Kleine stapjes
Volgens Hellemans is geduld het sleutelwoord. Begin simpel: loop naar de voordeur, doe hem open, stap even naar buiten en kom snel weer terug. Zo leert je hond dat alleen zijn tijdelijk is. Maak de momenten geleidelijk langer, maar vermijd grote sprongen. Een lange wandeling voor je vertrek kan ook helpen; een vermoeide hond is vaak een rustige hond.
Houd hem bezig
Zorg dat je hond iets te doen heeft terwijl jij weg bent. Een anti-schrokbak of likmat met een beetje pindakaas en brokjes houdt hem mentaal en fysiek bezig. Het kost energie, voorkomt verveling en verkleint de kans op onrustig gedrag.
Hulp zoeken
Kom je er zelf niet uit? Schakel dan een gedragsdeskundige in voordat het probleem verergert.
Bron: RTL

Lees ook

Jongen van 8 jaar gevonden, opgevoed door honden, kan alleen communiceren door te blaffenJongen van 8 jaar gevonden, opgevoed door honden, kan alleen communiceren door te blaffen
Honden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschotenHonden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschoten
Honden en katten gaan steeds meer op elkaar lijken. En dat is een probleemHonden en katten gaan steeds meer op elkaar lijken. En dat is een probleem
Waarom honden blaffenWaarom honden blaffen
Vorig artikel

Rechter bepaalt: Ex-vriendin moet Peter Gillis zware boete betalen

Volgend artikel

Den Haag mocht protest Viruswaarheid tegen lockdown verbieden

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

ANP-327460203

Man krijgt zeldzame vergiftiging na ChatGPT-advies over zout

ANP-523824346

Nog even weg dit najaar? Deze 5 Europese steden zijn in de herfst op hun mooist

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat