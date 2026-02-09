"Ik beken schuld." Drie ijskoude woorden, uitgesproken om 11:05 uur in de juryzaal van de regionale rechtbank in Innsbruck. Moeder Nathalie M. (27) bekent de moord op haar driejarige zoon Elias. Samen met haar man Kevin M. (27) martelde en verhongerde zij het kind tot de dood erop volgde.

Het vonnis: levenslange gevangenisstraf voor beiden. De moeder wordt daarnaast opgenomen in een psychiatrische instelling.

Wat er is gebeurd

Elias stierf op Pinksterzondag 2024 in het Tiroolse Kufstein. Hij woog nog slechts 7 kilogram — bij een lengte van 94 centimeter minder dan de helft van wat normaal is voor een kind van drie. Hij kreeg sporadisch een plakje komkommer of een sneetje brood, maar structureel werd hem voedsel onthouden.[

Het gezin telde vier kinderen: naast Elias zijn tweelingzus en twee andere meisjes. De drie meisjes werden volgens de aanklacht wél goed verzorgd en gevoed. Alleen Elias werd buitengesloten — zelfs wanneer hij huilde, kreeg hij niets. Terwijl het gezin de verjaardag van hun oudste dochter bij McDonald's vierde en een middeleeuws festival in Kufstein bezocht, bleef Elias alleen thuis.

De waanzin achter de marteling

De ouders beweerden dat een demon genaamd "Dorothea" in het lichaam van hun zoon huisde. Die overtuiging legitimeerde in hun ogen de systematische verwaarlozing. Uit 125.000 chatberichten tussen de ouders blijkt hoe zij de marteling van hun kind planmatig bespraken. "Ik zal het koelbloedig doen," schreef Nathalie M. kort voor Elias' dood. En: "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."