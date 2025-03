Taiwan: TSMC-investering 'historisch moment' voor relatie met VS

TAIPEI (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De aankondiging van het Taiwanese chipconcern TSMC om 100 miljard dollar te investeren in de Verenigde Staten was een "historisch moment" voor de betrekkingen tussen Taiwan en de VS, zegt de Taiwanese president Lai Ching-te donderdag. TSMC, de grootste chipmaker ter wereld, maakte het plan deze week bekend, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gedreigd invoerheffingen op chips uit het buitenland te heffen.

De topman van TSMC zei tijdens een bijeenkomst met de Taiwanese president dat de investering nodig is vanwege de "zeer grote vraag" van klanten. De Amerikaanse productiecapaciteit wordt volgens hem dit jaar en volgend jaar volledig benut. Zelfs met de investering van 100 miljard dollar kan niet aan de vraag worden voldaan.

De investering moet de binnenlandse productie stimuleren en de VS minder afhankelijk maken van halfgeleiders uit Azië. TSMC bouwt drie chipfabrieken, twee geavanceerde verpakkingsfaciliteiten en een groot onderzoeks- en ontwikkelingscentrum.