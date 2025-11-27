Taiwanese autoriteiten doorzoeken woning oud-TSMC-manager om lek

TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - Autoriteiten in Taiwan hebben huiszoekingen gedaan in woningen van een voormalige leidinggevende van chipfabrikant TSMC. Deze oud-medewerker, Lo Wen-jen, wordt ervan verdacht bedrijfsgeheimen te hebben doorgespeeld aan de Amerikaanse concurrent Intel.

Lo's woningen in Taipei en Hsinchu zijn doorzocht, meldde het Openbaar Ministerie van Taiwan. Eerder deze week klaagde het Taiwanese TSMC hem al aan. Het bedrijf noemde de kans groot dat hij gevoelige informatie had gelekt naar Intel.

Lo werkte ruim twintig jaar voor TSMC, waar hij uiteindelijk leiding gaf aan de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten van het bedrijf. Voordat hij in 2004 aan de slag ging voor TSMC werkte Lo voor Intel.

TSMC groeide de afgelopen jaren uit tot 's werelds belangrijkste producent van halfgeleiders die in opdracht van andere chipbedrijven worden gemaakt. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde productietechnologie, die voor Taiwan ook van strategische waarde is op het internationale toneel.