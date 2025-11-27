EU-parlement wil meer betrokkenheid nationale parlementen bij EU

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil dat nationale parlementen meer betrokken worden bij de besluitvorming van de EU. 337 Europarlementariërs stemden voor een rapport dat daar aanbevelingen voor doet, 245 stemden tegen.

Wetgeving in de EU wordt voorgesteld door de Europese Commissie, waarna nationale kabinetten en het EU-parlement deze kunnen goedkeuren, afkeuren of aanpassen. Nationale parlementen hebben formeel ook het recht om bezwaar in te dienen tegen voorstellen van de Commissie. Daarvoor krijgen nationale parlementen acht weken de tijd. Het EU-parlement vindt dat te kort en wil dat die periode wordt verlengd naar twaalf weken.

Ook moeten nationale parlementen meer en vooral eerder informatie krijgen van de Commissie over wetsvoorstellen, staat in het rapport.

Rapporteur en Nederlandse Europarlementariër Marieke Ehlers (PVV) hoopt dat de oproep van het parlement duidelijk maakt dat er een beter evenwicht moet komen tussen de EU en de parlementen van de lidstaten.