Tanken deze zomer: waarom Malta het nieuwe Luxemburg is en Nederland tegen de €2,25 aan schuurt

Wie deze zomer met de auto op vakantie gaat naar het zuiden van Europa, ziet bij elke grensovergang een ander prijsbord. De klassieke ritueel-tankstop in Luxemburg levert nauwelijks nog voordeel op, terwijl Bulgaarse en Tsjechische pompen in een half jaar tijd met meer dan 20 procent zijn gestegen. Nederland zit inmiddels boven de €2,20 voor Euro 95 en Denemarken breekt door de €2,35. Alleen Malta houdt bij overheidsdecreet de prijs op €1,34 vast. Deze zomer is de brandstofkaart van Europa opnieuw getekend, en dat merkt u aan de kassa.

De EU staat gemiddeld op €1,75

Half juli 2026 ligt de gemiddelde literprijs voor Euro 95 over de 27 EU-landen op €1,754. Voor diesel is dat vrijwel identiek: €1,751. Dat is niet toevallig: de eerste helft van dit jaar liep diesel iets sneller op dan benzine , waardoor het traditionele prijsverschil zo goed als verdampt is.

Wie half januari nog gemiddeld €1,53 voor benzine betaalde, staat eind juni op €1,74. Een stijging van 13,6 procent in zes maanden. Voor diesel is de sprong nog iets groter: van €1,52 naar €1,74, oftewel 14,8 procent. Een volle tank van 50 liter kost daarmee ongeveer €10 méér dan aan het begin van het jaar. Voor de forens die om de twee weken tankt, tikt dat op aan tot circa €130 extra per jaar, zonder dat er één kilometer extra gereden is.

Er is geen enkel land in Europa dat over het halfjaar goedkoper werd. De verschillen zitten in de tempo's van de stijging.

Waar tanken deze zomer nog voordelig is

Malta is de opvallendste uitzondering. De literprijs voor Euro 95 staat er op €1,340 en die voor diesel op €1,210. Dat is geen markteffect maar overheidsbeleid: de Maltese staat stelt de brandstofprijs administratief vast en houdt hem stabiel. Voor de meeste vakantiegangers is Malta natuurlijk geen tankstop op de route, maar wel een aardige illustratie van hoe groot de invloed van nationaal beleid is.

Wie deze zomer richting Zuid-Europa rijdt, ziet Spanje als de vriendelijkste grote markt: gemiddeld €1,47 per liter Euro 95, met slechts 1,9 procent stijging over het halfjaar. Ook Portugal, Kroatië en het merendeel van Oost-Europa liggen onder het EU-gemiddelde, al is dat voordeel deels weggesmolten door de forse stijgingen daar.

Bulgarije, ooit het goedkoopste land van de EU, zag de benzineprijs met 22,8 procent stijgen: van €1,22 naar €1,49. Tsjechië ging met 19,1 procent omhoog naar €1,62. Het patroon is duidelijk: het goedkope Oosten haalt het duurdere Westen in.

De duurste pompen van Europa

Aan de bovenkant zijn de records opnieuw gesneuveld. Denemarken vraagt €2,365 per liter Euro 95, een stijging van bijna 25 procent in een half jaar. Finland is de dieselkampioen met €2,150. Nederland volgt op de voet: eind juni stond de gemiddelde benzineprijs op €2,22 per liter, een plus van 10,2 procent sinds januari.

Ter vergelijking: een gezin dat vanuit Amsterdam naar Zuid-Frankrijk rijdt en onderweg vier keer 50 liter tankt, kan tussen de duurste en goedkoopste route tientallen euro's verschil zien.

Luxemburg: het einde van een reflex

Decennialang was het bijna een automatisme: op weg naar het zuiden even doorrijden tot Luxemburg en daar de tank vol gooien. Dat voordeel is grotendeels weg. Waar Luxemburg vroeger vaak twintig tot dertig cent per liter goedkoper was dan de buurlanden, is het verschil met België, Frankrijk en Duitsland deze zomer vaak nog maar enkele centen. Belgische pompen stegen met 21,4 procent naar €1,77 gemiddeld, Franse naar €1,96, Duitse zijn met 5,9 procent stijging relatief mild gebleven op €1,89.

De rekening is simpel: voor een tank van 50 liter is de omweg naar Luxemburg meestal niet meer terug te verdienen aan de pomp.

Vergelijking populaire vakantiebestemmingen (juli 2026)

Land Euro 95 (€/L) Diesel (€/L) Stijging benzine H1 2026 Malta €1,34 €1,21 ±0,0% Spanje €1,47 €1,54 +1,9% Bulgarije €1,49 – +22,8% Tsjechië €1,62 – +19,1% Oostenrijk €1,68 €1,75 +14,8% Litouwen €1,70 – +19,7% België €1,77 – +21,4% Ierland €1,79 – +4,0% Italië €1,85 €1,95 +13,2% Duitsland €1,89 €1,76 +5,9% Frankrijk €1,96 €1,92 +14,9% Finland €2,16 €2,15 +21,5% Nederland €2,22 – +10,2% Denemarken €2,35 – +24,9% EU-gemiddelde €1,75 €1,75 +13,6%

Waar de prijsverschillen vandaan komen

Ongeveer de helft van wat u aan de pomp betaalt, is belasting: een vaste accijns per liter plus de nationale btw daarbovenop. Elk land bepaalt die tarieven zelf. De onderliggende olieprijs raakt iedereen op hetzelfde moment, maar de fiscale opslag verklaart waarom een Deense tank bijna een euro per liter duurder is dan een Maltese.

Daarnaast passen veel landen hun accijnzen aan begin van het jaar aan, en soms opnieuw halverwege. Bulgarije, Litouwen en Tsjechië hebben in de eerste maanden van 2026 nationaal beleid aangepast, wat verklaart waarom hun stijgingen zo scherp zijn. Malta is de tegenpool: daar houdt de overheid de prijs kunstmatig laag. Aan de wereldmarkt zelf valt op korte termijn weinig aan te doen. Wat elke lidstaat wél in de hand heeft, zijn de eigen accijnzen.

Wat betekent dit voor uw autovakantie?

Voor wie deze zomer per auto door Europa reist, tellen drie praktische dingen. Ten eerste: tank niet meer in Luxemburg als omweg, maar plan de grote tankbeurten in Spanje, Portugal of het zuiden van Frankrijk, waar de literprijs merkbaar lager ligt dan bij de Nederlandse pomp. Ten tweede: houd rekening met sterk gestegen prijzen in landen die vroeger als koopje golden. Bulgarije en Tsjechië zijn geen automatische winst meer. Ten derde: apps als TankenAlert en de app van de ANWB tonen actuele prijzen per station, wat vooral bij grensovergangen tientallen euro's per tank kan schelen.

En vergeet niet dat brandstof maar één deel van de rekening is. Tol, vignetten en tunnels kunnen op een lange route net zoveel oplopen als het prijsverschil aan de pomp.