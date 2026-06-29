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Benzine en diesel in Duitsland fors duurder na einde accijnskorting

Economie
door Ans Vink
maandag, 29 juni 2026 om 6:05
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De prijzen voor benzine en diesel in Duitsland gaan vanaf 1 juli ineens flink omhoog, omdat de tijdelijke accijnskorting van 17 cent per liter wordt beëindigd. Tijdens de kortingsperiode verlaagde de regering onder bondskanselier Friedrich Merz de brandstofaccijns om de hoge energie- en olieprijzen door de spanningen in het Midden-Oosten te dempen.
Met het aflopen van de maatregel op 30 juni springt de pompprijs in één keer weer ongeveer 17 cent per liter omhoog, waarmee Duitse tankstations richting de 2 euro per liter voor benzine en diesel bewegen. Ondanks die stijging liggen de prijzen naar verwachting nog altijd onder het Nederlandse niveau, waar accijnzen en btw (21 procent) structureel hoger zijn dan in Duitsland (19 procent).
In de grensregio kan dat leiden tot extra drukte bij Duitse tankstations in de laatste dagen van juni, wanneer automobilisten nog willen profiteren van de lagere tarieven. Daarna wordt het prijsverschil met Nederlandse pompen waarschijnlijk kleiner, maar blijft tanken over de grens voor veel Nederlanders interessant zolang Duitsland de totale belastingdruk op brandstof lager houdt.

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