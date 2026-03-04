Tanken in Duitsland duurder voor automobilisten

MÜNCHEN (ANP) - Nederlandse automobilisten die gaan tanken over de Duitse grens moeten meer betalen voor benzine en diesel door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Duitse automobilistenclub ADAC steeg de gemiddelde landelijke prijs van een liter diesel in de vroege ochtendspits op woensdag tot 2,054 euro. Dat is het hoogste niveau sinds september 2022.

De landelijke prijs van een liter E10-benzine (Euro95) was woensdagochtend vroeg gemiddeld 1,995 euro. ADAC merkt daarbij wel op dat tanken in de ochtendspits vaak duurder is dan in de avond. Dat prijsverschil kan op normale dagen meer dan 10 cent bedragen, aldus de organisatie, die daarbij kijkt naar het gemiddelde van de prijzen van ruim 14.000 tankstations door heel Duitsland.

Maandag was de landelijke prijs van diesel in Duitsland nog 1,816 euro en voor benzine 1,839 euro. Voor diesel was dat al het hoogste niveau sinds oktober 2023 en voor benzine de hoogste stand sinds mei 2024.

Langere wachttijden

ADAC zegt dat de brandstofprijzen verder kunnen stijgen. Volgens brandstofexpert Christian Laberer van ADAC worden stijgende olieprijzen veel sneller doorgerekend aan de pomp dan dalende olieprijzen. ADAC meldt verder dat automobilisten ook rekening moeten houden met langere wachttijden bij pompstations door drukte, maar dat voor brandstoftekorten niet gevreesd hoeft te worden. Prijzen bij tankstations langs snelwegen zijn overigens vaak hoger dan bij locaties elders.

In Nederland zijn de brandstofprijzen ook aan het stijgen door de oorlog. Consumentenorganisatie UnitedConsumers zegt dat de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine van de grote oliemaatschappijen nu 2,337 euro bedraagt en voor diesel 2,271 euro per liter. Deze prijzen worden doorgaans alleen langs snelwegen gevraagd.