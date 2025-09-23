Tata Steel moet meer geld uitgeven om CO2 te mogen uitstoten

IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel Nederland moet de komende jaren meer geld uitgeven om CO2 te mogen uitstoten voor de staalproductie in IJmuiden. Dit bevestigt een woordvoerder van de staalproducent na berichtgeving door Follow the Money (FTM). De kostenstijging komt volgens hem deels doordat het bedrijf in 2023 minder produceerde.

Over de hoogte van het bedrag wil de woordvoerder niets zeggen. "De hogere CO2-kosten en de maatregelen die Tata Steel heeft getroffen zijn integraal meegenomen in de businesscase." FTM meldde dinsdag op basis van een bestuursnotitie dat het gaat om 685 miljoen euro extra tot 2030.

Tata Steel Nederland moet deze kosten maken vanwege het Europese emissiehandelssysteem. Daarin moeten bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot of geld investeren in verduurzaming. De woordvoerder benadrukt dat Tata Steel maatregelen neemt voor minder CO2-uitstoot, door bijvoorbeeld materialen te hergebruiken. De staalproducent is een van de grootste uitstoters van CO2 in Nederland.