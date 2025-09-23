ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte moord vrouw Hellevoetsluis koos willekeurig slachtoffer

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 12:04
anp230925108 1
DORDRECHT (ANP) - De verdachte van het doden van de 59-jarige Elize Veldboer uit Brielle heeft zijn slachtoffer naar eigen zeggen volstrekt willekeurig gekozen. "Het had op dat moment iedereen kunnen zijn", zei de 22-jarige Mitchell P. dinsdag tijdens de behandeling van zijn strafzaak bij de rechtbank in Dordrecht. Uitvoerig politieonderzoek heeft uitgewezen dat er geen enkele link is tussen verdachte en slachtoffer.
P. heeft bekend dat hij Veldboer op 30 mei 2024 in het wandelgebied Ravense Hout in Hellevoetsluis heeft doodgestoken. Volgens gedragsdeskundigen werd hij gedreven door "wraak- en dodingsfantasieën". Zij hebben tbs met dwangverpleging geadviseerd.
P. reed midden op de dag vanuit huis naar het wandelgebied en viel het slachtoffer volkomen onverhoeds aan. Hij zou een bivakmuts en plastic handschoenen hebben gedragen. Veldboer liet in het gebied haar hond uit. Zij overleed ter plaatse en werd vrijwel direct door passanten gevonden.
P. meldde zich later die middag bij de politie en werd aangehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

anp220925122 1

Gaat Mona Keijzer (BBB) zorgen voor een derde kabinetsval?

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-528965117

Dit ene simpele woord kan een derde van de dementiegevallen voorkomen

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

Loading