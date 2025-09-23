Verdachte moord vrouw Hellevoetsluis koos willekeurig slachtoffer

DORDRECHT (ANP) - De verdachte van het doden van de 59-jarige Elize Veldboer uit Brielle heeft zijn slachtoffer naar eigen zeggen volstrekt willekeurig gekozen. "Het had op dat moment iedereen kunnen zijn", zei de 22-jarige Mitchell P. dinsdag tijdens de behandeling van zijn strafzaak bij de rechtbank in Dordrecht. Uitvoerig politieonderzoek heeft uitgewezen dat er geen enkele link is tussen verdachte en slachtoffer.

P. heeft bekend dat hij Veldboer op 30 mei 2024 in het wandelgebied Ravense Hout in Hellevoetsluis heeft doodgestoken. Volgens gedragsdeskundigen werd hij gedreven door "wraak- en dodingsfantasieën". Zij hebben tbs met dwangverpleging geadviseerd.

P. reed midden op de dag vanuit huis naar het wandelgebied en viel het slachtoffer volkomen onverhoeds aan. Hij zou een bivakmuts en plastic handschoenen hebben gedragen. Veldboer liet in het gebied haar hond uit. Zij overleed ter plaatse en werd vrijwel direct door passanten gevonden.

P. meldde zich later die middag bij de politie en werd aangehouden.