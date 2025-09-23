Steeds meer mensen gaan naar de biologische tandarts: wat is het voordeel?

Biologische voeding en duurzame kleding kennen we allang, maar de biologische tandarts is minder bekend. Toch is die aan een flinke opmars bezig. Deze tandartsen beloven verder te kijken dan alleen gaatjes en tandsteen.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Bio-energetische Tandheelkunde (NVBT) staat de mond niet op zichzelf, maar is die nauw verbonden met de rest van het lichaam. Biologische tandartsen hanteren dan ook een bredere kijk op mondgezondheid.

Materialen en fluoride

Een belangrijk verschil zit in de gebruikte middelen. Amalgaamvullingen, waarin kwik verwerkt zit, worden in deze praktijken vaak geweerd. In plaats daarvan kiezen biologische tandartsen voor materialen als composiet of keramiek. Over fluoride lopen de meningen sterk uiteen: waar reguliere tandartsen het zien als essentieel om cariës te voorkomen, schrijven biologische tandartsen dat zij liever zonder fluoride werken en de voorkeur geven aan natuurlijke manieren om tanden sterk te houden. Die visie gaat vaak samen met voedingsadvies, zoals minder suiker en meer mineralen en vitaminen.

Kosten en vergoedingen

Veel mensen stellen tandartsbezoek tegenwoordig uit vanwege de prijs, maar de basisbehandelingen bij een biologische tandarts zijn niet duurder. Dat komt doordat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven landelijk vastlegt. Een controle of vulling kost dus hetzelfde als bij een reguliere praktijk. Extra’s, zoals een langer consult, voedingsadvies of alternatieve middelen, kunnen de uiteindelijke rekening wel verhogen.

De vraag naar biologische tandheelkunde groeit snel. "Steeds meer mensen zijn kritisch op wat er in hun lichaam gaat en kiezen bewust voor een meer natuurlijke aanpak”, aldus de website van BioTandarts Nederland. Praktijken melden dat patiënten soms tientallen kilometers reizen om zich daar te laten behandelen.

Kritiek en discussie

Toch is de aanpak niet onomstreden. Vooral het afwijzen van fluoride leidt tot felle discussies. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) benadrukt in het Advies Cariëspreventie: "Poets de tanden en kiezen twee keer per dag gedurende twee minuten met de juiste fluoridetandpasta.” Volgens de beroepsorganisatie is fluoride onmisbaar in de strijd tegen gaatjes. Voorstanders van de biologische benadering vinden juist dat tandartsen te afhankelijk zijn van chemische stoffen, waarvan de veiligheid volgens hen niet altijd gegarandeerd is.

Inmiddels telt Nederland ruim 150 biologische tandartsen en dat aantal blijft groeien. Op de website van de NVBT staat een overzicht van praktijken verspreid door het hele land.