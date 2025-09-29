ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tata Steel wilde intentieverklaring voor komst nieuwe coalitie

Economie
door anp
maandag, 29 september 2025 om 21:26
anp290925159 1
IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel Nederland wilde een intentieverklaring met de ministeries van Klimaat en Groene Groei en Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Holland ondertekenen voordat een nieuwe coalitie aantreedt. Dit zei topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland.
"Natuurlijk is er een verband. We hebben heel hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen in de tijd die we nu hebben", zei hij hierover in een toelichting aan journalisten.
De intentieverklaring moet leiden tot bindende afspraken voor minder CO2-uitstoot en een duurzamere staalproductie. De definitieve afspraken moeten volgend jaar rond zijn. Over een maand zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het bedrijf moet in een nieuwe coalitie mogelijk verder overleggen met strengere bewindspersonen.
Van den Berg meldde dat het bedrijf "heel hard" zal werken om de definitieve overeenkomst te sluiten. "We hebben maximaal een jaar om het voor elkaar te krijgen. We beseffen dat we nog veel werk te doen hebben."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

ANP-430264995 (2)

5 bestemmingen waar het nog heerlijk weer is in de herfstvakantie

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

ANP-537468819

Hoe verder voor Carla Bruni nu haar grote liefde naar de gevangenis moet?

shutterstock_2318356813

Dit gevoel maakt je dubbel zo vatbaar voor lichamelijke pijn

Loading