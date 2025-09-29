Tata Steel wilde intentieverklaring voor komst nieuwe coalitie

IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel Nederland wilde een intentieverklaring met de ministeries van Klimaat en Groene Groei en Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Holland ondertekenen voordat een nieuwe coalitie aantreedt. Dit zei topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland.

"Natuurlijk is er een verband. We hebben heel hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen in de tijd die we nu hebben", zei hij hierover in een toelichting aan journalisten.

De intentieverklaring moet leiden tot bindende afspraken voor minder CO2-uitstoot en een duurzamere staalproductie. De definitieve afspraken moeten volgend jaar rond zijn. Over een maand zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het bedrijf moet in een nieuwe coalitie mogelijk verder overleggen met strengere bewindspersonen.

Van den Berg meldde dat het bedrijf "heel hard" zal werken om de definitieve overeenkomst te sluiten. "We hebben maximaal een jaar om het voor elkaar te krijgen. We beseffen dat we nog veel werk te doen hebben."