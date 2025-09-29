ECONOMIE
Van Weel bezorgd over risico dat deelnemers Gazavloot lopen

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 21:30
anp290925160 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is "bezorgd over het risico dat deelnemers lopen" van de vloot die onderweg is naar Gaza om daar hulpgoederen af te leveren. Dat zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) maandag in de Kamer. Aan boord van de schepen van de Global Sumud Flotilla zijn ook vijftien Nederlanders.
"Gaza is een oorlogsgebied", waarschuwde Van Weel. Hij zou niemand aanraden daarheen te gaan. "De risico's zijn echt niet nul."
Israël waarschuwt de zeeblokkade rond Gaza niet te doorbreken. Er zijn al twee keer aanvallen uitgevoerd op boten van de vloot.
Marineschepen
Van Weel zei dat "geweld tegen geweldloze actievoerders voor ons onacceptabel is". Hij heeft de Israëlische autoriteiten opgeroepen geen geweld te gebruiken tegen Nederlandse staatsburgers.
De vloot wordt inmiddels begeleid door marineschepen uit Spanje en Italië, maar de minister denkt niet dat de schepen meevaren tot de kust van Gaza gezien de risico's die dat met zich meebrengt.
