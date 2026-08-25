Tech- en chipaandelen herstellen op positief Wall Street

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag positief begonnen. Vooral de tech- en chipbedrijven toonden herstel na de koersverliezen een dag eerder. Beleggers wachten in spanning op de resultaten van AI-chipbedrijf Nvidia, die woensdag naar buiten komen. De kwartaalcijfers van het meest waardevolle bedrijf ter wereld zijn een belangrijke test voor de torenhoge verwachtingen rond kunstmatige intelligentie (AI).

Beleggers lijken de zorgen over de enorme uitgaven van bedrijven aan AI even aan de kant te schuiven. De sterk gestegen tech- en chipaandelen laten al maanden grote koersschommelingen zien door twijfel of de koersen niet te hard zijn opgelopen door het optimisme over de opkomst van AI.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de beurs 0,2 procent hoger op 53.530 punten en de brede S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 7685 punten. Techgraadmeter Nasdaq stond 0,7 procent hoger op 26.165 punten, na een verlies van 0,8 procent een dag eerder.