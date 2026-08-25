Helft van banenreductie Volkswagen gebeurt in Duitsland

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - De helft van alle banen die Volkswagen wil schrappen bij een nieuwe reorganisatie zal in Duitsland verloren gaan. Dat kondigde topman Oliver Blume van het Duitse autoconcern aan. Volgens de Volkswagen-baas zijn de ingrepen nodig, omdat de vaste kosten bij het bedrijf 30 procent hoger zijn dan bij concurrenten.

Eerder zong het aantal van 50.000 banen rond dat Volkswagen wereldwijd zou willen schrappen. Het gaat hier echter om een theoretische berekening en geen vaststaand cijfer, zei Blume in Wolfsburg bij een toelichting op zijn reorganisatieplannen. Die noemde hij "het grootste transformatieprogramma in de geschiedenis van ons bedrijf".

Dat Volkswagen vooral in zijn Duitse afdelingen snijdt, is een nieuwe klap voor de auto-industrie van het land. De afgelopen jaren hebben meerdere bedrijven uit de branche reorganisaties aangekondigd. Blume kan zich ook opmaken voor confrontaties met vakbond IG Metall, die al zinspeelde op stakingen.