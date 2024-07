Techaandelen herstellen op Wall Street na recente zware verliezen

NEW YORK (ANP) - De grote Amerikaanse techbedrijven wisten maandag wat te herstellen op de aandelenbeurzen in New York. De S&P 500-index en techgraadmeter Nasdaq beleefden vorige week nog de slechtste beursweek sinds april dit jaar door de verkoopgolf in de techsector. Beleggers deden hun techaandelen vorige week van de hand door zorgen over de sterk gestegen waarderingen van deze aandelen. Deze week maken de resultaten van Tesla en Google-moederbedrijf Alphabet mogelijk duidelijk of de hoge waarderingen in de techsector gerechtvaardigd zijn.

Beleggers reageerden daarnaast op het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om zich niet herkiesbaar te stellen. Biden sprak daarbij zijn steun uit voor vicepresident Kamala Harris om hem te vervangen als kandidaat namens de Democratische Partij tijdens de verkiezingen in november. Op Wall Street werd er al rekening mee gehouden dat Biden zich uit de presidentsrace zou terugtrekken, na de steeds luidere roep om zijn vertrek.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 41.411 punten. De bredere S&P 500-index klom bijna 0,7 procent tot 5541 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1 procent tot 17.912 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren vorige week respectievelijk 2 en 3,7 procent.

Tesla

Tesla won ruim 4 procent. De fabrikant van elektrische auto's komt dinsdag met cijfers. Het bedrijf van Elon Musk liet al weten in het tweede kwartaal meer auto's te hebben afgeleverd. Het eerste kwartaal was nog het slechtste kwartaal in jaren voor Tesla door tegenvallende verkopen en felle concurrentie uit China. Alphabet, dat dinsdag ook met resultaten komt, klom 1,9 procent.

Meta Platforms won 2,1 procent. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, heeft in Nigeria een boete gekregen van 220 miljoen dollar voor "herhaalde" schendingen van privacywetgeving en rechten van consumenten.

Delta Air Lines

Delta Air Lines verloor 2,3 procent. Volgens luchtvaartdatabedrijf Cirium werd Delta van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen het zwaarst getroffen door de storing in Windows-systemen afgelopen vrijdag.

CrowdStrike (min 7,5 procent) ging verder omlaag. De cyberbeveiliger zakte vrijdag 11 procent door de wereldwijde computerstoring. Verizon Communications ging 5,5 procent omlaag. De winst van het telecomconcern voldeed afgelopen kwartaal aan de verwachtingen. De omzet viel iets lager uit dan voorzien.