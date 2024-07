Techbedrijf Yandex verbreekt banden met Rusland

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Techbedrijf Yandex heeft de verkoop van zijn Russische activiteiten afgerond. Dat heeft het formeel in Nederland gevestigde moederconcern van het bedrijf maandag bekendgemaakt. Yandex wil verder onder de naam Nebius Group en zich richten op eigen projecten, zoals de ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto's en cloudopslag.

Yandex stond voorheen bekend als de Russische tegenhanger van Google. Na de inval van Rusland in Oekraïne kreeg het bedrijf te maken met toenemende druk om censuur toe te passen op zijn sites. In het westen kreeg Yandex juist kritiek omdat het bedrijf zich naar de wensen van het Kremlin schikte.

"De aankondiging van vandaag markeert het einde van een lang en ingewikkeld hoofdstuk in het leven van ons bedrijf. Alle banden met Rusland zijn nu verbroken", zegt bestuursvoorzitter John Boynton van Yandex in een toelichting. "Vanaf vandaag, nu de desinvestering is afgerond, zijn we vrij om opnieuw te bouwen."