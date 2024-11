Techinvesteerder Prosus bij stijgers in AEX na handelsupdate

AMSTERDAM (ANP) - Prosus behoorde maandag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, na een goed ontvangen handelsupdate. De techinvesteerder verwacht dat de nettowinst per aandeel in de zes maanden tot en met september tot 43 procent is gestegen. Prosus profiteerde onder meer van een versnelde groei en verbeterde winstgevendheid van de e-commerceactiviteiten en zijn aandelenbelang in het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent. Het bedrijf maakt op 2 december de definitieve resultaten bekend. Het aandeel steeg 2,6 procent.

De algehele stemming op de Europese beursvloeren bleef voorzichtig, na de koersverliezen van vorige week. De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 863,28 punten. De hoofdindex verloor vrijdag nog 1,4 procent. De MidKap won 0,4 procent tot 873,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,2 procent.