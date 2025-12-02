TenneT geeft fors meer capaciteit vrij op stroomnet Brabant

DEN BOSCH (ANP) - TenneT geeft in Noord-Brabant de komende twee jaar 805 megawatt (MW) aan capaciteit vrij op het hoogspanningsnet. De netbeheerder meldt dat dit ruim vijf keer het vermogen van Den Bosch is en vergelijkbaar is met een derde van de huidige elektriciteitsvraag van de provincie. De vraag naar elektriciteit in Brabant neemt minder snel toe dan eerder werd verwacht. "Bovendien zijn we als een malle aan het investeren. En dat levert uiteindelijk capaciteit op", zegt Robert Kuik, directeur Netwerkplanning bij TenneT.

Het net in Brabant bereikte in 2022 zijn maximale capaciteit. Sindsdien komen grootverbruikers van elektriciteit die een nieuwe of grotere aansluiting willen op het stroomnet van TenneT of regionaal netbeheerder Enexis op een wachtlijst terecht. Kuik: "Als je kijkt naar de wachtlijst van TenneT en Enexis samen, dan telt dat op tot ongeveer 3500 wachtenden."

Netbeheerders moeten bij het berekenen van de belasting van het net onder meer rekening houden met de groei van het elektriciteitsverbruik door factoren waarop zij geen vat hebben. Daarbij gaat het onder meer om huishoudens die meer stroom gaan gebruiken voor elektrische auto's en warmtepompen en ondernemers die verwachten dat ze meer stroom gaan afnemen binnen de ruimte die zij hebben in hun huidige contract.

Salderingsregeling zonnepanelen

Uit actuele cijfers blijkt dat de vraag naar stroom in Brabant minder snel groeit dan werd verwacht. Kuik wijst onder meer op de salderingsregeling voor zonnepanelen die in 2027 stopt. Hij stelt dat dit direct effect heeft op de huishoudens die zonnepanelen op hun dak willen leggen en "dat er ook om elektrische auto's veel te doen is". Door de minder snelle vraag naar stroom kan TenneT in een deel van West-Brabant per direct zo'n 200 megawatt vrijgeven aan klanten op de wachtlijst; 80 megawatt daarvan gaat naar Enexis.

Enexis kan nu een aantal ondernemers die op de wachtlijst staan transportvermogen aanbieden. Dat is het maximale vermogen aan elektriciteit dat per uur door een aansluiting mag. De regionale netbeheerder berekent momenteel voor welke bedrijven dit geldt.

Verder wijst Kuik op investeringen die TenneT doet om meer stroom te kunnen aanbieden. Hij noemt de ingebruikname van twee transformatoren op het hoogspanningsstation in Geertruidenberg in de komende twee jaar en in 2027 de ingebruikname van een nieuw hoogspanningsstation in Tilburg. Daardoor kan nog eens ruim 600 megawatt worden vrijgegeven.