VS vinden het niet nodig dat Rubio bij NAVO-overleg is

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse regering vindt het niet nodig dat de minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, een belangrijke vergadering van NAVO-buitenlandministers in Brussel bijwoont. De gesprekken gaan woensdag vooral over een potentieel vredesplan voor Oekraïne.

"Minister Rubio heeft al tientallen vergaderingen met NAVO-bondgenoten bijgewoond en het zou compleet onpraktisch zijn om van hem te verwachten dat hij bij elke bijeenkomst is", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen persbureau dpa. Onderminister Christopher Landau zal hem vervangen.

Eerder zeiden ingewijden al tegen persbureau Reuters dat Rubio het overleg in Brussel wilde overslaan, maar om welke reden was nog onbekend.

Dat een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een formele NAVO-bijeenkomst aan zich voorbij laat gaan, is zeer ongebruikelijk.